اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث قضية سد النهضة

أ ش أ _ يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة. وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل .

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