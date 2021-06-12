بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع غاز القاهرة لدعم وتمويل تحول المصانع للعمل بالغاز الطبيعي

إسلام فضل _ وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة غاز القاهرة لدعم وتمويل المصانع للتحول للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم السبت، أن توقيع ذلك البروتوكول يأتي انطلاقاً من دور بنك مصر كأحد المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية، فقد تم الاتفاق مع مسئولي شركة غاز القاهرة على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وتمويل المصانع للتحول للعمل بالغاز الطبيعي.

واتفق الطرفان على أن المستفيدين من هذا البروتوكول هم أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة في مناطق امتياز شركة غاز القاهرة ( مدينة بدر الصناعية ) الراغبين في تطوير مصانعهم وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة بدلاً من السولار ومشتقاته، وذلك لتحسين وتطوير الية المصنع وانتاجه والمحافظة على البيئة، وكذا توفير العملة المخصصة لاستيراد المواد البترولية.

وجاء ذلك بحضور عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الدكتور محمد العنتبلي – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر والائتمان الإسلامي – ببنك مصر، المهندس محمد فتحي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة بالإضافة إلى لفيف من قيادات البنك والشركة.

ومن الجدير بالذكر ان بنك مصر يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أهمية كبرى لما له من دور حيوي واستراتيجي في الاقتصاد القومي، فقد قام البنك بزيادة حجم محفظة تمويل هذا القطاع لتصل إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية تماشياً مع توجهات الدولة لهذا القطاع؛ الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي.

كما قام بنك مصر بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك الذي يحظى بأكبر شبكة فروع تغطي جمهورية مصر العربية، هذا ويحرص البنك دائماً على مساعدة رواد الاعمال وكذلك متابعة عملائه دورياً وتقديم الاستشارات لهم، ومساعدتهم لتحقيق النجاح والتقدم، ايماناً منه بأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي.