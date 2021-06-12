وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج

العربية نت _ أوضحت وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، السبت، ضوابط التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، مؤكدة أنها تشمل فقط 60 ألف حاج، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح.

وأكد وزير الصحة السعودي د.توفيق الربيعة، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام.

وقال “نتابع تطورات اللقاحات ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا”.

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح المشاط، أنه تم تقنين عدد الحجاج بـ 60 ألف حرصا على سلامتهم، مضيفاً “وجدنا تفهما كبيرا من الدول الإسلامية لقرارنا”.

وتابع “درسنا كل المؤشرات بدقة لضمان سلامة حج هذا العام”، وكل الجهات الحكومية مستعدة وجاهزة لخدمة الحجاج.

كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.