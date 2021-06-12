وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التجارية للأخشاب وغرفة صناعة الأثاث

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

وتختص المذكرة بقيام الطرفين بتنفيذ استراتيجية طموحة والمساهمة في تأمين واردات مصر من الأخشاب لتوفير المدخلات من المواد الخام المطلوبة للتوسع فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى نظراً للطلب المتزايد على هذه المدخلات، والتى تمثل جانباً كبيراً من فاتورة الاستيراد مما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة للأثاث والمنتجات الخشبية المصرية بالداخل والخارج وزيادة الاستثمار بتلك الصناعة والصادرات.

وبمقتضى هذه المذكرة ، تقوم الشركة التجارية بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بمختلف انواعها التي يطلبها أعضاء الغرفة.

وقع المذكرة كلا من المهندس محمود أبوجبل السقا العضو المنتدب للشركة التجارية للأخشاب ، والمهندس أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث.