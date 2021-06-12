محمد فريد: توقعات بطرح 6 أو 7 شركات في البورصة المصرية بنهاية العام

بكر بهجت – توقع محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الوصول بعدد الشركات المطروحة في السوق المحلية خلال العام الجاري إلى 6 أو 7 شركات.

ولفت فريد إلى أن النصف الأول من العام شهد طرح شركتين، ومن المتوقع أن يتم في النصف الثاني طرح وقيد 4 أو 5 شركات أخرى.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس البورصة على هامش المنتدى الأول لرؤساءِ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقيةِ والذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية، بمشاركةِ 34 دولةً إفريقيةً، وممثلي عددٍ من المؤسساتِ الدوليةِ والإقليميةِ والقطاعِ الخاص.

وأشار فريد إلى أن القطاعات التي تعمل بها الشركات المرتقب طرحها تتمثل في الصناعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وأكد فريد، في كلمته بالجلسة الرابعة من المنتدى، أن التكامل بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط الربط الإلكتروني يسمح بتدفق الاستثمارات، وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين، وهو الأمر الذي يعزز من السيولة والتداول في البورصات الإفريقية.

وأوضح أن النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات، وتلك بدورها بحاجة إلى مصادر تمويل متنوعة، وتأتي البورصات كواحدة من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو.

وأشار إلى أن هناك منصة جاري العمل عليها لربط البورصات الإفريقية والشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، بهدف تمكين أي مواطن إفريقي من الاستثمار في بورصات القارة.