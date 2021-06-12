السيسي يوجه بتوفير 10 مليارات جنيه إضافية لمشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لتطوير محطة “الزهراء” للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر المزارع في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة “مرابط” للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح صرحاً عالمياً مكتمل الجوانب يغطي جميع مكونات تربية ورياضات الخيول.

ووجه السيسي في هذا الإطار بتعزيز جهود تطوير محطة “الزهراء” بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، وذلك بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.

وأشار وزير الزراعة إلى اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE عددا من معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة كمعامل مرجعية عالمية، بما يؤكد امتلاك مصر لقدرة كشفية ومعملية بيطرية وفق أعلى مستوى وتواكب أرقى المعايير الدولية، سواء ما يتعلق بمعامل الصحة الحيوانية أو النباتية.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم لهذا القطاع، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، وذلك بتوفير تمويل إضافي قدره 10 مليارات جنيه لجميع مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.

كما استعرض الاجتماع خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.