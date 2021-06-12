مال وأعمال

السودان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

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أ ش أ – أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن موقف السودان قائم على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة لما لها من ارتباط مباشر بمصالح هامة وحيوية للسودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن المهدي التقت في الخرطوم اليوم السبت مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يزور السودان على رأس وفد رفيع ضم اديوي بانكولي، رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، ومحمد الحسن ولد لباد، كبير مستشاري رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش، رئيس مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي في الخرطوم والناطق الرسمي باسم المفوضية.

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وتطرق اللقاء لأهمية إيجاد حل شامل ومرضي لكل الأطراف بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأكد رئيس المفوضية الاستعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بالسودان، حيث قدمت وزيرة الخارجية، شرحا وافيا لمسار عملية الانتقال بالسودان وشكرت الاتحاد الإفريقي على دعمه المتواصل للفترة الانتقالية واستعداده لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح عملية انتقال سلس لحكم ديمقراطي مستدام.

وأكد موسى فكي، رئيس المفوضية، أهمية السودان وحرص المفوضية على استقرار الأوضاع فيه وتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي، مشيدا بجهود الحكومة الانتقالية لمواجهة التحديات خاصة الاقتصادية منها.

وأشار في هذا الصدد إلى مشاركته في مؤتمر باريس الذي نجح في حشد واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم ما يلزم لنجاح عملية الانتقال في السودان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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