الاتحاد الأوروبي يستهدف تصدير 700 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا بنهاية العام

وكالات – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يستهدف تصدير 700 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا بحلول نهاية 2021. وقالت إن الاتحاد الأوروبي أسهم حتى الآن بثلاثة مليارات يورو لكوفاكس وهو البرنامج الذي تسانده منظمة الصحة العالمية لتقديم الجرعات للدول منخفضة الدخل وصدرت 350 مليون جرعة تمثل نصف إنتاجها. وقالت فون دير لاين على تويتر من قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة “هدفنا تصدير 700 مليون جرعة بحلول نهاية العام”.

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