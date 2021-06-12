العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة

دوت الخليج – عينت القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب متحدثا عسكريا جديدا.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة السيرة الذاتية لغريب، خريج الدفعة 93 حربية، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية، بالإضافة إلى فرق تعليمية حتمية بسلاح الإشارة، وفرقة القفز الأساسية بالمظلات.

كما حصل على فرقة معلمي صاعقة راقية، ودورة تأهيل ضباط المخابرات، وماجستير علوم عسكرية بكلية القادة والأركان، ودورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجي كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتحصل العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أيضًا على دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلي بدولة الصين، والدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا، والدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام لحلف الناتو باليونان، ودورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فضلًا عن دورة صناع واتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

والمتحدث العسكري للقوات المسلحة حاصل كذلك على: دبلومة موارد بشرية جامعة حلوان، وباحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان، ودبلومة في الدراسات الاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

وعمل غريب بجميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة، كما عمل في مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات بقوات الدفاع الجوي، فضلًا عن العمل في مجال الإعلام العسكري.

وفيما يخص الأنواط والميداليات، فالعقيد أ. ح غريب عبد الحافظ حاصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وعلى ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، فضلًا عن ميداليات (العيد 25 لانتصارات أكتوبر – العيد 50 لثورة يوليو – العيد 25 لتحرير سيناء – 25 يناير 2011 – 30 يونيو 2013).