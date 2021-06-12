الصفوة هولدنج تستثمر 750 مليون جنيه في مشروع S-One بالعاصمة الإدارية

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دوت الخليج – أطلقت مجموعة الصفوة هولدنج العقارية، ممثلة في شركة الصفوة نيوكابيتال، أولى مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة «S-One»، والذي يقع في منطقة دوان تاون، باستثمارات 750 مليون جنيه.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن المشروع يقام على مساحة 3800 متر تقريبا وهو عبارة عن برجين متعددي الاستخدامات، بارتفاع 10 طوابق متنوعة ما بين وحدات تجارية ومكاتب إدارية وأجنحة فندقية.
من جانبه، قال المهندس زكريا الشامي، رئيس مجلس إدارة الصفوة هولدنج، إنها تسلمت الأرض من شركة العاصمة الإدارية الجديدة في شهر مايو، وجرى تنفيذ الرفع المساحي وكذلك جسات التربة خلال شهر يونيو الحالي، على أن يتم بدء العمل فورا وتسليم الوحدات للحاجزين بحلول عام 2024.
وأشار الشامي إلى أن مجموعة شركات الصفوة هولدنج بدأت نشاطها في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات بمنطقة شرق القاهرة والمقطم ومدينة نصر، ثم نقلت نشاطها الي القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة جسر السويس الجديدة.
وتابع أن أنشطة المجموعة تعددت بإنشاء شركة الصفوة للمقاولات والتوريدات لتنفيذ أعمال الإنشاءات الهندسية، ثم شركة الصفوة ستوديو للتصميمات والتشطيبات التي تخصصت في أعمال التشطيبات والتصميمات المعمارية والديكورات، ثم أحدث شركات المجموعة وهي شركة الصفوة نيو كابيتال والتي تتولى مشروعات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة.
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