المنافسة تشتعل.. أسعار وتيسيرات 20 شركة في 25 مشروعا بمنطقة شرق القاهرة

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إعمارميفيدا التجمع الخامس سكني 5% 8 سنوات يبدأ من 25 ألف جنيه إمكانية سداد 15% مع زيادة سنوات التقسيط سوديك سوديك إيست القاهرة الجديدة سكني 5% 8 سنوات
مدينة نصرتاج سيتي
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بالم هيلزبالم هيلز القاهرة الجديدة سكني 0% 8.5 سنة أسعار تبدأ من 3 ملايين جنيه
الأهلي صبورسيتي أوف أوديسيا مستقبل سيتي سكني 5% 8 سنوات سعر الوحدة يبدأ من 1.9 مليون جنيه
أورا
زد إيست
القاهرة الجديدة
سكني
5%
8 سنوات
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مصر إيطاليافينشي العاصمة الإدارية سكني 10% 9 سنوات المتر يبدأ من 10500 البوسكو سيتي مستقبل سيتي
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بيتا إيجيبتبيتا جرينز مستقبل سيتي سكني 10% 10 سنوات سعر الوحدة يبدأ من 1.4 مليون جنيه
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ذا لاندأرمونيا العاصمة الإدارية سكني متنوع 10 سنوات الوحدات تبدأ من 1.89 مليون جنيه
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العتال بارك لين العاصمة الإدارية سكني 10% 8 سنوات يبدأ من 10700 دفع 15% مقدم و10% عند الاستلام و الباقي على 9 سنوات بدون فوائد سكاي أبوظبي ريزيدنس 8 العاصمة الإدارية سكني 5% 10 سنوات أسعار الوحدات تبدأ من 1.2 مليون جنيه جراند بلازا لاميرادا المستقبل مستقبل سيتي سكني 0% 11 سنة يبدأ سعر المتر من 11 ألف جنيه
التعمير العربيةريفان العاصمة الإدارية سكني 10% 10 سنوات سعر المتر يبدأ من 14 ألف جنيه ريفان سكوير العاصمة الإدارية تجاري إداري 10% 8 سنوات إمكانية دفع 20% وتقسيط الباقي على 10 سنوات البروج مصر Sixty Iconic Tower العاصمة الإدارية متعدد الاستخدامات 10% 7 سنوات
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