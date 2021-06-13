المنافسة تشتعل.. أسعار وتيسيرات 20 شركة في 25 مشروعا بمنطقة شرق القاهرة

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سكني

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مصر إيطاليا

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والفيلات من 2.5 مليون جنيه

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كاسيل

كاسيل لاند مارك العاصمة الإدارية سكني

0%

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ذا لاند

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التعمير العربية

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