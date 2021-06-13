محمد فريد يتوقع طرح 4 إلى 5 شركات بالبورصة خلال النصف الثاني

دوت الخليج _ توقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، طرح 4 أو 5 شركات جديدة في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصل عدد الشركات خلال العام إلى 6 أو 7 شركات، لافتًا إلى أن النصف الأول من العام شهد طرح شركتين.

أضاف في تصريحاته على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، أن القطاعات التي تعمل بها الشركات المرتقب طرحها تتمثل في الصناعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وأكد فريد أن التكامل بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط الربط الإلكتروني يسمح بتدفق الاستثمارات، وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين، وهو الأمر الذي يعزز من السيولة والتداول في البورصات الإفريقية.

وأوضح أن النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات، والاستثمارات بدورها بحاجة إلى مصادر تمويل متنوعة، وتأتي البورصات كواحدة من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو.

وأشار إلى أن هناك منصة جارٍ العمل عليها لربط البورصات الإفريقية وكذا الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، والتي تهدف إلى تمكين أي مواطن إفريقي من الاستثمار في بورصات القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق ببورصة السلع، أكد فريد أنه يجري العمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من كل ما يتعلق بها، سواء من الأنظمة الإلكترونية المنظمة لعملية التداول ومخازن الربط واشتراطات العضوية للشركات، وأيضًا التصنيف للسلع التي سيتم استخدامها في بعض الأوقات، للتأكد من جودة وتصنيف السلعة المدرجة في البورصة ليتم التداول عليها.