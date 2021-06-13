أمان تتقدم للرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إسلام فضل _ كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات راية القابضة، عن أن أمان للتمويل متناهي الصغر تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة العمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ الإجراءات النهائية للحصول على الرخصة، وتوقع الحصول عليها بداية يوليو المقبل.

أضاف مغازي، في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج»، أن الشركة تستهدف ضخ تسهيلات ائتمانية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021 بقيمة 250 مليون جنيه، موضحًا أنها لم تؤسس شركة جديدة لتقديم هذا النشاط لتخفيض التكلفة.

وذكر أن الشركة تضم 3 شركات هي: «أمان للتمويل متناهي الصغر، وأمان للدفع الإلكتروني، وأمان للخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي».

وذكر أن الشركة تستهدف ضخ تسهيلات ائتمانية للتقسيط خلال العام الجاري بقيمة مليار جنيه، وأنه بنهاية مايو 2021 تم ضخ تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه.

وقال إن أمان للخدمات المالية تمتلك نحو 220 فرعًا حتى الآن، وبلغ حجم المحفظة القائمة للشركة نحو 1.3 مليار جنيه.

وأشار مغازي إلى أن الشركة تعاقدت حتى الآن مع 150 تاجرًا لتمويل خدمات البيع بالتقسيط؛ وأصدرت بطاقات لنحو 6 آلاف عميل حصلوا على تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه خلال عام، كما مولت أكثر من 250 ألف عميل منذ بداية عملها في السوق المصرية.

أضاف مغازي، أن أمان للتمويل متناهي الصغر ضخت تسهيلات ائتمانية في قطاع المشروعات متناهية الصغر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 بقيمة مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل.

وتخطط أمان للتمويل متناهي الصغر خلال عام 2021 لافتتاح 8 أفرع جديدة، ليصل الإجمالي إلى 100 فرع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن شركتي أمان للتمويل متناهي الصغر وأمان للخدمات المالية حصلتا على تمويلات منذ بداية العام حتى نهاية مايو 2021 بقيمة تتخطى الملياري جنيه.

وكشف عن أن أمان للتمويل متناهي الصغر بصدد الحصول على تمويل بقيمة 250 مليون جنيه خلال شهر يونيو الجاري من أحد البنوك الكبرى، موضحًا أن الشركة في الإجراءات النهائية للقرض.