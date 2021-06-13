خسائر دريك آند سكل المتراكمة تتراجع هامشيا في الربع الأول إلى 447% من رأس المال

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سي ان بي سي _ أعلنت شركة دريك آند سكل في بيان لها لسوق دبي المالي عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 447% من رأس المال بنهاية الربع الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي الخسائر 4.8 مليار درهم.
فيما أعلنت الشركة تحولها للربحية في الربع الأول من العام الجاري محققة 115.3 مليون درهم مقابل خسائر بـ 30 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت دريك آند سكل، إن عملية إعادة الهيكة التنظيمية والمالية التي تقوم بها تتقدم بشكل إيجابي لمعالجة الخسائر المتراكمة.
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