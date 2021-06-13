مساهمو رمكو لإنشاء القرى يوافقون على عقد معاوضة مع أيوبكو للمقاولات بقيمة 50 مليون جنيه

دوت الخليج – وافقت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لانشاء القرى السياحية، على إبرام عقد المعاوضة خلال العام المالي 2021، مع شركة أيوبكو للمقاولات مشروع 66 فيلا استكمال المرحلة الأولى بقرية ستيلا دي ماري العين السخنة بقيمة 50 مليون جنيه.

وذكرت رمكو في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم 10 يونيو الجاري وافقت أيضا على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقوائمها المالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2020.

ومنحت الجمعية صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة حق توكيل الغير بالرهن للنفس والغير ولصالح البنوك.