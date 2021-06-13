مال وأعمال

مساهمو رمكو لإنشاء القرى يوافقون على عقد معاوضة مع أيوبكو للمقاولات بقيمة 50 مليون جنيه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – وافقت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لانشاء القرى السياحية، على إبرام عقد المعاوضة خلال العام المالي 2021، مع شركة أيوبكو للمقاولات مشروع 66 فيلا استكمال المرحلة الأولى بقرية ستيلا دي ماري العين السخنة بقيمة 50 مليون جنيه.

وذكرت رمكو في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم 10 يونيو الجاري وافقت أيضا على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقوائمها المالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2020.

CSR_2021

ومنحت الجمعية صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة حق توكيل الغير بالرهن للنفس والغير ولصالح البنوك.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساهمو رمكو لإنشاء القرى يوافقون على عقد معاوضة مع أيوبكو للمقاولات بقيمة 50 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا