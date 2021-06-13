إيرادات إعمار مصر للتنمية تتضاعف 5 مرات الربع الأول من 2021

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دوت الخليج – حققت شركة إعمار مصر للتنمية، 113.7% نموا بأرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وأظهرت القوائم المالية المعلنة على موقع البورصة المصرية اليوم الأحد، تسجيل الشركة أرباحا صافية بقيمة 529.12 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 247.56 مليونا خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020.
وتضاعفت الإيرادات الإجمالية لشركةإعمار مصر للتنمية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي بأكثر من 5 مرات، مسجلة 1.54 مليار جنيه، من 242.22 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت قيمة الأصول الثابتة تحت الإنشاء والتي تشمل مشروعات شاطئ مراسي، وأب تاون كايرو و ميفيدا إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021، من 974.67 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
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