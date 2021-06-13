أرباح الجيزة العامة للمقاولات ترتفع 126% الربع الأول مسجلة 22.3 مليون جنيه

دوت الخليج – زادت إيرادات شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بنسبة 15.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلة 288.3 مليون جنيه، من 249.4 مليونا لنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، زيادة الأرباح الصافية عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة 126% مسجلة 22.29 مليون جنيه، مقابل 9.86 مليونا عن نفس الفترة من العام السابق.

وتضمنت أرباح الجيزة العامة للمقاولات، 8.15 مليون جنيه عن بيع أصول ثابتة خلال الربع الأول من 2021.