مذكرة تفاهم بين شركتي إي تاكس وساب لتطوير قدرات التحول الرقمي في مصلحة الضرائب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بدقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

جاء ذلك خلال توقيع شركة SAP LLC مصر مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax – الشركة التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لتطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية، والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف معيط أن مصر تمضي بنجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذء يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة من أجل تهيئة بيئة الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax أن الحكومة بذلت جهودا مُثمرة في بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.

وأوضح أنه بموجب المذكرة، ستعمل SAP وE-Tax على تطوير فرص التعاون في مجال التحول الرقمي بمصر، بالإضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمي خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax ” بأهمية الاتفاقية قائلاً: “تعمل E-Tax على تقديم الخدمات التكنولوجية المتخصصة ومشروعات التحول الرقمي، والاستشارات التكنولوجية، وتوفير كافة الموارد البشرية ذات الخبرات والخدمات المتخصصة لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية”

ومن جانبها أكدت ” المهندسة هدى منصور ” العضو المنتدب لشركة SAP مصر أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا نحو التنمية الشاملة بل ضرورة قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة.

وقالت “تسعى SAP إلى تطويع تقنياتها الحديثة في تقديم أفضل الخدمات في ظل ماتسعى إليه الدولة المصرية نحو تطبيق المنظومة الرقمية في كل الأعمال خاصة وأن التعاون بين SAP والحكومة المصرية في مشروع ميكنة الضرائب سيساهم بلا شك في زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة وتوفير طرق سداد أكثر سهولة وآمنًا”.

ومن جهته أشار المهندس خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركـة ETax إلى أن ETax تسعى لشراكات مع كيانات عالمية في إطار هدفها المتمثل في استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة.

وأضاف عبد الغني قائلًا ستمنحنا تقنيات SAP مزايا هائلة في تحقيق أهدافنا المتمثلة في الحفاظ على موارد الهيئات الضريبية وزيادة متحصلاتها وكشف حالات الاشتباه في عدم الالتزام، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.