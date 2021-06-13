مصر لصناعة الكيماويات تستهدف 100 مليون جنيه أرباحا عن العام المالي المقبل

دوت الخليج – تستهدف شركة مصر لصناعة الكيماويات، بموازنتها التخطيطية للعام المالي 2021-2022، تحقيق أرباح صافية بقيمة 100 مليون جنيه، مقابل 82 مليونا محققة بنهاية 2019-2020، و82 مليونا عن النصف الأول من العام المالي 2020-2021.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، بأنها تستهدف وفقا لموازنتها التخطيطية للعام المالي المقبل الوصول بقيمة الانتاج إلى 426 مليون جنيه، من 360 مليونا للعام المالي 2019-2020، مع تشغيل مصانعها بنسبة 70%، من 60% العام المالي السابق.

وأظهرت الموازنة التخطيطية للشركة، استهدافها مبيعات إجمالية بقيمة 356 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، تصل قيمة الصادرات 70 مليون جنيه منها.

واستبعدت مصر لصناعة الكيماويات في موازنتها التخطيطية، تصدير منتجات الصودا الكاوية، مبررة الأمر بانخفاض أسعارها بصورة كبيرة مقارنة بسعر البيع المحلي وتكلفة الإنتاج.