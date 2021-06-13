ملف.. المنافسة تشتعل على توكيلات السيارات الصينية

شاهندة إبراهيم _ شهدت السوق المصرية خلال العامين الماضيين انضمام لاعبين جدد لقطاع السيارات ذات المنشأ الصيني على وجه الخصوص، إلى جانب الاستحواذ على وكالات موجودة بالفعل، وهو ما دفع لتعظيم حصتها السوقية محققة طفرة نمو مدوية بنسبة وصلت إلى 87% بإجمالي بيع 14 ألفا و353 سيارة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى إبريل الماضي من العام الجاري، في مقابل 7656 سيارة في الفترة المقابلة من العام السابق، لتدخل المثلث الذهبي وتُزيح الطرازات الكورية من المركز الثالث.

واستحوذت السيارات الصينبة بشكل منفرد على نسبة 21% من سوق الملاكي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، والذي حقق مبيعات إجمالية وصلت إلى 66 ألفا و757 سيارة.

ومن ضمن السيارات الصينية الجديدة التي انضمت للسوق المحلية خلال العامين الماضيين ساوايست وهانتنج، فضلًا عن استحواذ شركة جي بي أوتو على وكالة شانجان من وكيلها السابق وتقديمها من خلال عدة فئات مختلفة التجهيزات والكماليات.

جريدة دوت الخليج قامت باستطلاع آراء عدد من الخبراء والعاملين بالقطاع حول احتدام المنافسة بين الطرازات الصينية وتركيبة النجاح التي ميزتها دون غيرها.

وأجمعت جميع الآراء على أن توافر المنتج والأسعار التنافسية وخدمات ما بعد البيع وقوة وكيلها المحلي تمثل أهم مفاتيح نموها، فضلًا عن أن التجهيزات والكماليات المحملة بأيقوناتها عامل تحفيزي ويفتح مجالا واسعا للفرص أمام تسويقها.

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