طلعت مصطفى تعتمد على 3 محاور لرفع جاذبية مشروع مدينة نور

بكر بهجت _ استحوذ مشروع مدينة نور الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة لمدينتي العاصمة الإدارية وبدر، على نصيب الأسد من الاهتمام داخل السوق العقارية، خاصة أن المجموعة اعتمدت على 3 محاور رئيسية به، تمثل أولها في كونه مدينة متكاملة الخدمات، وثانيها الاعتماد على العنصر الرقمي والتكنولوجيا، والثالث التيسيرات للعملاء عبر خفض قيمة مقدم الحجز والأقساط الشهرية، ومد فترات السداد حتى 15 عامًا، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة هشام طلعت مصطفى وما أعلنته الشركة على مدار الأيام الماضية.

وأكد مصطفى أن المشروع الذي يقام على مساحة 5000 فدان، تم طرحه للبيع بأنظمة تطرح لأول مرة فى السوق المصرية بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، لافتًا إلى أن مدد السداد تصل إلى 15 سنة، بما يتناسب مع إمكانيات شرائح عديدة، وبأنظمة سداد مالية تطبق لأول مرة في مصر كي تستوعب المدينة النمو المتزايد فى محور شرق العاصمة.

وأضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ أول مراحل المشروع والتي ستتضمن 8000 وحدة سكنية، على أن يتم تسليمها بعد العام الرابع، موضحًا أنه من المخطط أن يتم إطلاق مرحلة كل عام بحسب الجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

وأشار إلى أنه تم تخطيط مدينة نور من خلال 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهي (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman)، مشيرًا إلى أن المدينة ستستوعب 600 ألف نسمة، وستضم مجموعة من الخدمات التجارية والإدارية والاجتماعية المتكاملة على غرار ما تم توفيره في الرحاب ومدينتي التي تضم حاليًا 850 ألف نسمة.

وبحسب ما أعلنته المجموعة، فإن المشروع سيكون عبارة عن مدينة ذكية متكاملة الخدمات، من التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة Fiber Optics، بما يسمح بفكرة الاتصال الفوري، والحصول السهل للخدمات ودفعها، والإنترنت عالي السرعة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الري الذكي، واستخدام الطاقة النظيفة ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، مع تهيئة البنية الرقمية لاستقبال تقنية 5G.

وستتضمن مدينة نور فندقًا عالميًّا، ومناطق إدارية كاملة تضم فروعًا للبنوك، والمكاتب والشركات، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية عبر توافر 10 مدارس لمختلف الأنظمة التعليمية اللغات والدولية، وحضانات متنوعة وجامعة، وتم تخصيص مساحة 90 فدانًا لإقامة الخدمات التعليمية، وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، فتم تخصيص مساحة 40 فدانًا لإقامة مستشفى متكامل ومراكز طبية متنوعة تتضمن جميع التخصصات الطبية.

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 500 مليار جنيه، وسيضم 140 ألف وحدة سكنية، ويدر على مدار حياة المشروع ضرائب للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه ويوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

وعقب طرح المشروع يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الشركة في بيان أن المشروع لاقى إقبالًا كبيرًا من العملاء، للحجز والشراء في المشروع الجديد، لافتة إلى أنها أتاحت خدمة الحجز إلكترونيًّا.

وبلغت قيمة الدفعة المقدمة للحجز التي أتاحتها الشركة 37900 جنيه، وبقسط شهري 3790 جنيهًا، فيما بلغت مقدمات الفيلات التي تم طرحها بمساحات تبدأ من 195 مترًا مربعًا، 132750 جنيهًا، وقسط شهري 12920 جنيهًا.