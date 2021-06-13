كاسيل تقترب بمبيعاتها من 3 مليارات جنيه وتتفاوض على 70 فدانا

بكر بهجت _ اقتربت قيمة المبيعات التي حققتها شركة كاسيل للتطوير العمراني في مشروعها الذي تقيمه بالعاصمة الإدارية الجديدة «كاسيل لاند مارك» من 3 مليارات جنيه، وفق المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن قيمة المتحقق منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الماضي بلغ نحو 620 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن العاصمة الإدارية شهدت منافسة طاحنة بين الشركات مع بداية المشروع، إلا أن الشركات الملتزمة نجحت في حجز مكانة لها وحققت أهدافها البيعية حتى الآن، لافتًا إلى أن تلبية احتياجات العملاء وتقديم منتج عقاري يتناسب مع متطلبات السوق فيما يتعلق بنوعية المشروعات والمساحات والأسعار تعد أبرز العناصر التي تضمن تحقيق جذب العملاء.

وشدد على أن إطلاق المزيد من المشروعات في منطقة بعينها وخاصة من الشركات الكبرى يرفع من القيمة الاستثمارية، ويزيد من عوامل استقطاب العملاء، موضحًا أن كل شركة اعتمدت على خطط تتناسب مع احتياجاتها وإمكانياتها، للوصول إلى مستهدفاتها، ففيما يتعلق بالإنفاق فإن شركة كاسيل ركزت على ذلك المحور لإنجاز أكبر نسبة من الإنشاءات في مشروع «كاسيل لاند مارك».

وأوضح أن الشركة تخطط للوصول بمبيعات العام الجاري إلى نحو مليار جنيه، وتستهدف مليار جنيه أخرى العام المقبل لتنتهي من تسويق الشق السكني بالكامل، لافتًا إلى أن بدء التسليم في المشروع سيكون خلال شهر أغسطس من العام المقبل بواقع 220 وحدة.

ولفت إلى أنه خلال العام المقبل سيتم تجهيز 476 وحدة، وفق الجدول الزمني الذي وضعته للتنفيذ، حيث ضخت الشركة حتى الآن نحو مليار جنيه، وانتهت من نحو 85% بالمرحلة الأولى ونحو 35% بالمرحلة الثانية، كما يجري العمل على المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في الموازنة بين الالتزامات المالية وأعمال التنفيذ والخطة التسويقية.

ويقام مشروع كاسيل لاند مارك على مساحة 43 فدانًا، بالحي السكني R7 في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الشركة في العمل بالمشروع قبل 3 أشهر من الموعد المحدد له، ويتكون من 46 عمارة بإجمالي 1800 وحدة سكنية مختلفة المساحات موزعة على 5 مراحل.

وأكد أن الشركة تتفاوض للحصول على قطعتي أرض بالشراكة في العاصمة الإدارية بالحي السكني R7 بمساحة 30 و40 فدانًا، وأنهت الشركة جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة وتنتظر إجراءات التعاقد.

ومؤخرًا دخلت شركة كاسيل للتطوير العمراني في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض في العلمين الجديدة، وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة، حيث حددت عدة مناطق بناء على الدراسات السوقية التي قامت بها، وبدأت فعليًّا في التحرك لإقامة مشروعات بها.

وأعلنت شركة كاسيل مؤخرًا عن إطلاق مشروع مول «كاسيل جيت» على مساحة 20 ألف متر مربع والذي يضم أنشطة تجارية وإدارية بمساحات تتراوح بين 65 إلى 220 مترًا مربعًا للتجاري وبأسعار تبدأ من 80 إلى 130 ألف جنيه والإداري بمساحات ثابتة 50 مترًا مربعًا وبأسعار تتراوح بين 25 إلى 35 ألف جنيه.

وقال منصور في وقت سابق إن الشركة تخطط لطرح مشروعها الأول بمنطقة غرب القاهرة «ويست سايد» خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو عبارة عن مشروع إداري تجاري يقام على مساحة 12 ألف متر مربع على المحور الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر ويأتي المشروع ضمن الخطة التوسعية للشركة في السوق العقارية بتنويع محفظة مشروعاتها.