مصر إيطاليا تدخل محادثات مبدئية للحصول على 200 فدان

بكر بهجت _ بدأت شركة مصر إيطاليا العقارية محادثات مبدئية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على قطعة أرض في حدود 200 فدان، ضمن خطتها التوسعية التي تعتزم تنفيذها، والتي تتضمن إلى جانب العاصمة منطقتي التجمع الخامس والشيخ زايد، وفق المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة ترى العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسعى لاستغلالها.

بوابة دوت الخليج جورنال تستعرض أسعار البيع والتسهيلات على مشروعات شرق القاهرة

وأضاف العسال في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تعمل على خطة استثمارية تتضمن مواصلة أعمال التنفيذ والتسويق بمشروعاتها المختلفة، مع البحث المستمر عن فرص استثمارية لاقتناصها، مشيرًا إلى أن هناك منافسة كبيرة في السوق ورغم ذلك فإن السوق تشهد نشاطًا كبيرًا والشركات ذات المصداقية نجحت بصورة كبيرة في تحقيق مستهدفاتها البيعية.

وأشار إلى أن شركة مصر إيطاليا تركز في خطتها على منطقة شرق القاهرة لما عليها من طلب كبير وإقبال متزايد من الشركات والعملاء عليها، حيث تسعى للحصول على أراض جديدة في العاصمة الإدارية والتجمع الخامس إلى جانب المشروعات التي تعمل عليها في المنطقة أيضًا والمتمثلة في مشروعي «إل بوسكو» و«فينشي» بالعاصمة الإدارية و«إل بوسكو سيتي» بمدينة مستقبل سيتي.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضي تقدر بنحو 9.5 ملايين متر مربع تجري تنميتها بإجمالي استثمارات 58 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا، وتبلغ قيمة أراضي مشروعيها في العاصمة الإدارية الجديدة «إل بوسكو» و«فينشي» 4.8 مليارات جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت شركة مصر إيطاليا العقارية مرحلتين جديدتين في مشروع «فينشي»، الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ استثماراتهما 2.3 مليار جنيه، وقال المهندس محمد خالد العسال، حينها إن الشركة تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات من المرحلتين خلال العام الجاري في إطار الخطة التسويقية التي وضعتها.

ولفت إلى أن قيمة المبيعات المتحققة في مشروع «فينشي» حتى الآن بلغت 1.2 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 110 أفدنة.

وتصل قيمة أرض مشروع «إل بوسكو» إلى 2.8 مليار جنيه، وقيمة أرض مشروع فينشي ملياري جنيه.

وأوضح أن الشركة بدأت في محادثات مع بنكين للحصول على قرض بقيمة مليار جنيه سيتم توجيهه إلى أعمال الإنشاءات في مشروع «فينشي»، متوقعًا الاتفاق على القرض بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتابع أن الشركة تضع في خطتها أيضًا إجراء عملية توريق مع البدء في تسليم المشروع خلال عام 2023 وفق الخطة التي وضعتها والجدول الزمني المحدد له، وذلك بالتوازي مع خطة التسويق التي يتم تنفيذها، موضحًا أن الخطة الخاصة بالمبيعات الإجمالية من المرحلتين الجديدتين لم يتم تحديد قيمتها الإجمالية نظرًا لوجود العديد من العروض التسويقية وفترات السداد المختلفة.

ووقعت شركة مصر إيطاليا عقود مقاولات مع نحو 16 شركة في مشروعات «إل بوسكو» و«فينشي» بالعاصمة الإدارية الجديدة و«كايرو بيزنس بارك» بالقاهرة الجديدة، وتبلغ قيمة الاستثمارات المقرر ضخها في الإنشاءات خلال العام الجاري نحو 2 مليار جنيه.

وتتوزع شركات المقاولات المتعاقد معها على 9 شركات في مشروع «إل بوسكو»، و4 شركات في مشروع «فينشي»، و3 شركات مقاولات في مشروع «كايرو بيزنس بارك»، وتسير الشركة بأعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المخطط له، وسرّعت عمليات التنفيذ خلال الأشهر الماضية.

وتعتزم شركة مصر إيطاليا العقارية استثمار نحو 10 مليارات جنيه في مشروع «كاي الساحل الشمالي» الذي سيتم استئناف العمل به فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بنقل تبعية الأراضي من هيئة التنمية السياحية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بحسب المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» مشيرًا إلى أن مساحة المشروع 200 فدان ويقع بمنطقة رأس الحكمة.

وتعاقدت الشركة على أرض المشروع في عام 2016، ودفعت بالفعل المقدم البالغ 27% من إجمالي قيمة الأرض، ولم يتم بدء العمل به حينها، ومن ثم بدأت الحكومة في إجراءات نقل تبعية الأراضي ومن المقرر أن تستأنف الشركة إطلاق المشروع فور حصولها على جميع التراخيص واستلام الأرض من المجتمعات العمرانية.