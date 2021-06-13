العربي الإفريقي يطلق برنامج جديد للإيداع بالحسابات الجارية.. ومكافآت حتى أغسطس المقبل

دوت الخليج – أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي، أحدث برامجه لعملائه الجدد والحاليين عند إيداع مبالغ جديدة بحساب جاري بدون عائد أو حساب جاري بعائد يومي، وهو برنامج وصفه البنك بأنه يمتاز بإمكانية ربح جنيهات ذهب بدون أي سحب.

وقالت دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الإفريقي الدولي، إن إطلاق حملة جنيهات الذهب يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك الخاصة بقطاع التجزئة المصرفية والتي تركز على زيادة عدد المنتجات المتاحة وعلى جذب وخدمة مختلف الشرائح من العملاء واستقطاب عملاء جدد.

وأضافت ذكري في بيان للبنك اليوم الأحد: نتطلع إلى إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المصرفية للأفراد على مدار العام الحالي.

وأفاد البنك، بتقديم تلك الفرصة للعملاء الجدد عند فتح الحسابات الجارية سواءً كانت ذات عائد أو بدون عائد في الفترة الممتدة من شهر يونيو وحتى شهر اغسطس من العام الجاري، وبشرط وجود مبلغ محدد كمتوسط الرصيد بالحساب لعدد أشهر محددة، فبزيادة متوسط الرصيد بالحساب يحصل العملاء على عدد أكبر من الجنيهات الذهب.

وأوضح البنك، أنه بالنسبة لعملاء الحساب الجاري بدون عائد، يمكنهم الحصول على نصف جنيه ذهب حينما يكون متوسط الرصيد 500 ألف جنيهاً مصرياً لمدة شهر، ويزيد عدد الجنيهات التي يحصل عليها العملاء مع زيادة المبلغ.

وأضاف أنه بالنسبة لعملاء الحساب الجاري بعائد يومي، بإمكانهم الحصول على نصف جنيه ذهب حينما يكون متوسط الرصيد 500 ألف جنيهاً مصرياً لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى عائد تصل نسبته لـ6.5%، ويزيد عدد الجنيهات التي يحصل عليها العملاء مع زيادة المبلغ.

وبإمكان عملاء البنك من الشركات الحصول على 1500 جنيه حينما يكون متوسط رصيد الحساب الجاري بدون فائدة مليون جنيهاً مصرياً، والحصول على 1500 جنيه بالإضافة إلى عائد تصل نسبته ل 6.5% عندما يكون متوسط رصيد الحساب الجاري بعائد يومي 2.5 مليون جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بحسب البنك العربي الإفريقي.