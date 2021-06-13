مال وأعمال

المتحدة للإسكان تجني نحو 30 مليون جنيه أرباحا عن الربع الأول

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دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المتحدة للإسكان والتعمير بنحو 38.4%على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 29.8 مليون جنيه، من 21.54 مليونا عن نفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، ارتفاع قيمة مبيعات الشركة إلى 51.25 مليون جنيه، من 35.98 مليونا حققتها خلال الربع الأول من 2020.

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وعلى مستوى القوائم المستقلة، فبلغت أرباح المتحدة للإسكان 26.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 21.9 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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