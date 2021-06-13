مدينة نور ترفع حدة المنافسة بين المطورين في العاصمة الإدارية

بكر بهجت _ دخلت الشركات العاملة في العاصمة الإدارية مرحلة جديدة من المنافسة، لم تعد تقتصر على المشروع العملاق فقط، وإنما امتدت للمناطق المحيطة به مع إطلاق مجموعة طلعت مصطفى مشروع «نور» بمدينة حدائق العاصمة يوم الأحد الماضي، ومن ثم تبعه بدء طرح المشروع يوم الثلاثاء بتيسيرات كبيرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول خطط الشركات للتعامل مع تلك المستجدات.

وخلال الأيام الماضية -قبل وبعد إطلاق مشروع مدينة نور- التقت جريدة «دوت الخليج» بمسؤولين في عدة شركات للتعرف على آخر المستجدات بمشروعاتهم التي يعملون عليها، وأين وصلت المبيعات وخططهم التسويقية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وذلك في محاولة من الجريدة لاستشراف وضع السوق خلال الفترة المقبلة، دون التطرق مباشرة للحديث معهم عن مشروع «نور» التزامًا بمبادئ المنافسة.

أكد مسؤولو الشركات بدء تنفيذ خططهم التوسعية بالفعل، والتي تعد العاصمة الإدارية جزءًا أساسيًّا منها، من خلال التقدم للحصول على أراض جديدة لإقامة مشروعات أخرى، على الرغم من المنافسة الكبيرة التي تشهدها، مشيرين إلى أن الطلب المتزايد على تلك المنطقة وطبيعة اختلاف العملاء المستهدفين يمثل أرضًا صلبة ترتكز عليها تلك الخطط التوسعية.

وأشاروا إلى أن العملاء في السوق لديهم رغبات متنوعة، وهو ما يظهر بقوة في الطروحات التي تقوم بها الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لوحدات أو فيلات في العاصمة الإدارية، والتي تستهدف شريحة معينة من العملاء، وفي نفس التوقيت تعمل الشركات على خطتها البيعية والتي نجحت هي الأخرى في استقطاب عملاء لهم متطلبات خاصة تعمل الشركات على تلبيتها.

طلعت مصطفى تعتمد على 3 محاور لرفع جاذبية مشروع مدينة نور

كاسيل تقترب بمبيعاتها من 3 مليارات جنيه وتتفاوض على 70 فدانا

سكاي أبو ظبي ترصد 11 مليار جنيه للاستثمار.. للتوسع

مصر إيطاليا تدخل محادثات مبدئية للحصول على 200 فدان