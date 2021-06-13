رئيس الصندوق السيادي: قطاع الطاقة المتجددة الأكثر جذبا للاستثمارات في إفريقيا

بكر بهجت _ قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يتطلع لمزيد من الشراكات مع إفريقيا فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف سليمان ، خلال فاعليات اليوم الثالث لفاعليات منتدى وكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا، أن هناك العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار فى القارة الأفريقية و على رأسها قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية من أهم المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الماضية ويعد نموذجا نجاحا على الشراكة بين القطاع الخاص و العام.

تابع: أن جذب الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار فى القارة الافريقية يحتاج الى توافر العديد من العناصر التى ينظر اليها المستثمر لاتخاذ قراره و على رأسها الحوكمة و الشفافية، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من الخبرات الفنية التى يمكن أن تنقلها لدول القارة.