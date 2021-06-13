مال وأعمال

رئيس الصندوق السيادي: قطاع الطاقة المتجددة الأكثر جذبا للاستثمارات في إفريقيا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

بكر بهجت _ قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يتطلع لمزيد من الشراكات مع إفريقيا فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف سليمان ، خلال فاعليات اليوم الثالث لفاعليات منتدى وكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا، أن هناك العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار فى القارة الأفريقية و على رأسها قطاع الطاقة المتجددة.

CSR_2021

وأوضح أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية من أهم المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الماضية ويعد نموذجا نجاحا على الشراكة بين القطاع الخاص و العام.

تابع: أن جذب الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار فى القارة الافريقية يحتاج الى توافر العديد من العناصر التى ينظر اليها المستثمر لاتخاذ قراره و على رأسها الحوكمة و الشفافية، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من الخبرات الفنية التى يمكن أن تنقلها لدول القارة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الصندوق السيادي: قطاع الطاقة المتجددة الأكثر جذبا للاستثمارات في إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا