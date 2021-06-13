مال وأعمال

زيادة حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي 14.5% إلى 123 مليار جنيه بنهاية مايو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – كشف بنك فيصل الإسلامي – مصر، عن زيادة حجم أعماله بنسبة 14.5% بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي، مسجلا 123.09 مليار جنيه، من 107.55 مليارا بنهاية مايو 2020.

وأفاد البنك اليوم الأحد، في بيان للبورصة عن مؤشراته المالية بنهاية مايو الماضي، بارتفاع القيمة الإجمالية، لأصول بنك فيصل الاسلامي، بنسبة 15.4% مسجلة 121.18 مليار جنيه، من 105 مليارات بنهاية مايو 2020.

CSR_2021

ولفت البنك إلى زيادة الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بنسبة 14.8% لتصل 102.4 مليار جنيه، من 89.22 مليارا بنهاية مايو 2020.

وأضاف بنك فيصل الإسلامي أن إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار زاد 16.2% بنهاية مايو الماضي، مسجلا 111.33 مليار جنيه، من 95.84 مليارا بنهاية مايو 2020.

وسجل عدد حسابات عملاء البنك بنهاية الشهر الماضي 1.838 مليون حساب، من 1.754 مليون حساب لنفس الشهر من العام الماضي بزيادة 4.8%.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي 14.5% إلى 123 مليار جنيه بنهاية مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا