زيادة حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي 14.5% إلى 123 مليار جنيه بنهاية مايو

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دوت الخليج – كشف بنك فيصل الإسلامي – مصر، عن زيادة حجم أعماله بنسبة 14.5% بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي، مسجلا 123.09 مليار جنيه، من 107.55 مليارا بنهاية مايو 2020.
وأفاد البنك اليوم الأحد، في بيان للبورصة عن مؤشراته المالية بنهاية مايو الماضي، بارتفاع القيمة الإجمالية، لأصول بنك فيصل الاسلامي، بنسبة 15.4% مسجلة 121.18 مليار جنيه، من 105 مليارات بنهاية مايو 2020.
ولفت البنك إلى زيادة الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بنسبة 14.8% لتصل 102.4 مليار جنيه، من 89.22 مليارا بنهاية مايو 2020.
وأضاف بنك فيصل الإسلامي أن إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار زاد 16.2% بنهاية مايو الماضي، مسجلا 111.33 مليار جنيه، من 95.84 مليارا بنهاية مايو 2020.
وسجل عدد حسابات عملاء البنك بنهاية الشهر الماضي 1.838 مليون حساب، من 1.754 مليون حساب لنفس الشهر من العام الماضي بزيادة 4.8%.
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