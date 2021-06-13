مجموعة السبع ترحب بخطة صندوق النقد لدعم الاقتصاد العالمي بقيمة 650 مليار دولار

_ رحب قادة مجموعة السبع بخطة صندوق النقد لحقوق سحب خاصة جديدة قيمتها 650 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة أزمة كوفيد-19، وحثوا على تطبيقها بنهاية أغسطس. وقالت مسودة شبه نهائية لبيان المجموعة اطلعت عليها ، إن الدول تدرس خياراتها بخصوص أفضل السبل لإنفاق تلك الأموال.

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