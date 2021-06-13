مال وأعمال

ضعف الإيرادات يتراجع بأرباح المنصورة للدواجن بنهاية مارس

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دوت الخليج – تقلصت أرباح شركة المنصورة للدواجن عن الربع الأول من العام الجاري، إلى 524.15 ألف جنيه من 9.4 ملايين لنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية للمنصورة للدواجن عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، تراجع إيرادات النشاط بنسبة 31.66% مسجلة 32.8 مليون جنيه، من 47.97 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كانت أرباح شركة المنصورة للدواجن عن عام 2020، قد قفزت إلى 20.245 مليون جنيه، من 326.731 ألف جنيه بعام 2019، بدعم من زيادة صافي إيرادات النشاط إلى 156.707 مليون جنيه، من 101.088 مليون جنيه خلال 2019.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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