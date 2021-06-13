وزير قطاع الأعمال العام يتابع اختبار السيارة الكهربائية بشركة النصر

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام شركتي الهندسية والنصر لصناعة السيارات بحلوان للوقوف على أخر مستجدات تطوير وإعادة تأهيل وإحياء الشركتين.

وتابع توفيق، اليوم الأحد، مع إدارة شركة النصر للسيارات مستجدات تجربة واختبار السيارات الكهربائية E70 الواردة من شركة دونج فينج الصينية، تمهيدا لبدء إنتاجها بشركة النصر منتصف العام المقبل، حيث يجري التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة انفيتني في مجال الشحن.

ومن المقرر أن يصل خلال أيام وفدا صينيا من شركة دونج فينج لتدريب السائقين على استخدام السيارة ومتابعة أداءها مع تقديم تقرير يومي للاداء.

وتفقد الوزير العينة الأولية للمنتجات الجديدة من مركبات نقل الركاب بمختلف الطرازات من الميكروباص والميني باص والأتوبيس، والتي تصل نسبة المكون المحلي بها من إنتاج الهندسية للسيارات إلى 70%.

وأشاد توفيق بجهود الإدارة والعاملين خلال اجتماعه بهم، واعدا إياهم بتقديم كامل الدعم لإتمام عملية التطوير وإضافة منتجات جديدة، مع فتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج بعض الطرازات.