مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يتابع اختبار السيارة الكهربائية بشركة النصر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام شركتي الهندسية والنصر لصناعة السيارات بحلوان للوقوف على أخر مستجدات تطوير وإعادة تأهيل وإحياء الشركتين.

وتابع توفيق، اليوم الأحد، مع إدارة شركة النصر للسيارات مستجدات تجربة واختبار السيارات الكهربائية E70 الواردة من شركة دونج فينج الصينية، تمهيدا لبدء إنتاجها بشركة النصر منتصف العام المقبل، حيث يجري التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة انفيتني في مجال الشحن.

CSR_2021

ومن المقرر أن يصل خلال أيام وفدا صينيا من شركة دونج فينج لتدريب السائقين على استخدام السيارة ومتابعة أداءها مع تقديم تقرير يومي للاداء.

وتفقد الوزير العينة الأولية للمنتجات الجديدة من مركبات نقل الركاب بمختلف الطرازات من الميكروباص والميني باص والأتوبيس، والتي تصل نسبة المكون المحلي بها من إنتاج الهندسية للسيارات إلى 70%.

وأشاد توفيق بجهود الإدارة والعاملين خلال اجتماعه بهم، واعدا إياهم بتقديم كامل الدعم لإتمام عملية التطوير وإضافة منتجات جديدة، مع فتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج بعض الطرازات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير قطاع الأعمال العام يتابع اختبار السيارة الكهربائية بشركة النصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا