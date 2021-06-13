أرباح الكابلات الكهربائية المصرية ترتفع 70% خلال 3 أشهر

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الجاري، 70.86% على أساس سنوي، مسجلة 9 ملايين جنيه، من 5.26 مليونا خلال نفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، زيادة قيمة المبيعات الإجمالية عن الربع الأول من العام الجاري إلى 432.66 مليون جنيه، من 379.25 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الكابلات الكهربائية، أرباحا مستقلة بقيمة 1.06 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل 870.8 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت شركة الكابلات الكهربائية المصرية قد حققت صافي أرباح مجمعة بمبلغ 133.506 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 166.778 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.