مال وأعمال

سيراميكا ريماس تعلن السير في إجراءات تجزئة السهم إلى 10 قروش

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دوت الخليج – قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم العربية للخزف ” سيراميكا ريماس” لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وكانت الشركة قد أعلنت في بيان قرارات مجلس إدارتها، بجلسته المنعقدة الخميس الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من جنيه مصري واحد إلى 10 قروش، ما يترتب على ذلك من تعديلات في المواد 6 و7 من النظام الأساسي للعربية للخزف.

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وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم المبررات الخاصة بهذا الشأن وكذا أسباب التعديل ودعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الرقابة المالية وتفويضه في كل ما يتطلبه ذلك لدى كافة الجهات الإدارية.

وبحسب قرارات مجلس إدارة الشركة، لرئيس مجلس الإدارة تفويض من يراه في التعامل مع كافة الجهات وتسليم وتسلم المستندات وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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