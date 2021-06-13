مال وأعمال

شطب دعوى الأهلي للاستثمارات ضد مطاحن ومخابز شمال القاهرة

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دوت الخليج – أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن شطب الدعوى المقامة من شركة الأهلي للاستثمارات، ضدها بسبب عدم حضور الجلسة أو إنابة أحد عنها.

وجاء الإعلان بالإشارة إلى ما نشر على شاشات التداول يوم الخميس الماضي بخصوص الدعوى القضائية المقامة من شركة الاهلي للاستثمارات ضد الشركة، والتى كان محدد لها جلسة بتاريخ الأربعاء الماضي.

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وأوقفت البورصة تداول سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة، لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

كانت شركة الأهلي للاستثمارات، قد رفعت في يوليو 2018، دعاوى قضائية ضد 5 شركات، بشأن طلبها وضع الشركة مطاحن مصر الوسطى تحت الحراسة القضائية، نظراً لعدم تمكنه من التمثيل في مجلس إدارة الشركة كونه مستثمر رئيسي بالشركة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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