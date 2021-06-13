حاتم محمود نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس حاتم محمود حسن، بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية. وكان وزير الإسكان قد أصدر حركة تغييرات وتنقلات بعدد من أجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو دفع العمل في المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها في المدن الجديدة. شغل المهندس حاتم محمود حسن، منصب رئيس جهاز تنمية القرى السياحية.

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