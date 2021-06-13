كونتكت تخطط لضخ 2.4 مليار جنيه في التمويل العقاري

إسلام فضل _ قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل الاستهلاكي، إن حجم تمويلات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، بنمو 86% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأن إجمالي المحفظة التمويلية التراكمية بنهاية نفس الفترة بلغ نحو 8.7 مليارات جنيه بنمو 34% عن نفس الفترة من العام الماضي.

1.1 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لقطاع السيارات خلال الربع الأول

أضاف زعتر خلال حوار مع “دوت الخليج”، أن تمويلات السيارت خلال الربع الأول من 2021 مثلت 75% من إجمالي المحفظة التمويلية، ونمت بنسبة 77% بقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه، مقابل 647 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح أن كونتكت تمول جميع أنواع السيارات بما في ذلك النقل الجديد والمستعمل، وسيارات شركات أوبر وكريم، موضحًا أن بداية العام الجاري شهدت قفزة في معدل النمو على خلفية تأثر العام الماضي بفيروس كورونا.

وكشف أن الشركة ضخت تمويلات عقارية خلال الربع الأول بقيمة 89 مليون جنيه في منتج التشطيب ومنتج تمويل الوحدات على 10 سنوات بجانب محدوي الدخل مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

ووقعت شركة كونتكت للتمويل العقاري في مايو 2017 بروتوكول تعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لتمويل الحاجزين من محدودي الدخل المتقدمين على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الشركة طرحت خلال الفترة الماضية منتج التمويل العقاري على فترة سداد 10 سنوات بفائدة 7.5%، بمحفظة مبدئية 1 مليار جنيه، بحد أقصى 5 ملايين جنيه للعميل الواحد.

وكشف زعتر أن الشركة تخاطب في الفترة الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي للدخول في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري على 30 عامًا بفائدة 3%، وسيتم الأسبوع الجاري الحصول على شروط المبادرة، وأنها تستهدف ضخ تمويلات في المبادرة بقيمة 1.1 إلى 1.4 مليار جنيه.

وذكر أن إجمالي الأقساط التأمينية بلغ بنهاية الربع الأول نحو 125 مليون جنيه بزيادة 67%، مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وعن التوسع الجغرافي، قال زعتر إن الشركة تمتلك نحو 27 فرعًا حتى الآن، وتستهدف افتتاح 7 فروع جديدة قبل نهاية العام الجاري للوصول إلى 34 فرعًا في محافظات الدلتا والصعيد، موضحًا أن هدف الشركة خلال السنوات المقبلة تغطية كل محافظات مصر، لافتًا إلى أنها تمتلك فرعين متخصصين لتمويل محدودي الدخل في أكتوبر ومدينة نصر.

افتتاح 7 فروع جديدة قبل نهاية العام للوصول إلى 34 فرعًا في محافظات الدلتا والصعيد

وذكر أن الشركة تعمل علي افتتاح 50 مركزًا في المدن الكبري لتقديم جميع خدمات التمويل الاستهلاكي لعدد كبير من المواطنين، كما تستهدف الوصول حتى عام 2022 إلى 100 مركز خلال العام المقبل والتوسع في المحافظات الأكثر كثافة سكانية.

وأوضح أن هذه التوسعات تأتي بجانب التوسع الرقمي بالعمل على زيادة عدد مستخدمي التطبيق الجديد الخاص بكونتكت والذي تم تدشينه في الربع الأول أيضًا.

وأشار إلى أن حصول المجموعة كونتكت على أول رخصة تمويل استهلاكي بالعام الماضي ساعد على التوسع في تقديم منتجات تمويلية جديدة موجهة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استحداث استراتيجية متكاملة للتسويق لاستهداف العملاء مباشرة عن طريق كل من قنوات الاتصال الرقمي وشبكة فروع كونتكت بالمحافظات المختلفة.

كما وصل عدد منافذ البيع ضمن شبكة كونتكت لأكثر من 3200 بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 600 منفذ فقط بنهاية يونيو 2020 وذلك بنمو أكثر من خمس مرات.

وذكر أنه تم إطلاق تطبيق الهاتف الخاص بعملاء كونتكت “Contact App” خلال الربع الأول من هذا العام وذلك لخدمة العملاء الجدد والحاليين لسهولة الوصول إلى حساباتهم ومدفوعاتهم وإتمام العمليات من خلال التطبيق، ويتم التعامل مع 900 تاجر.

أضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أنه تم إطلاق برنامج المكافآت والولاء الخاص بعملاء كونتكت على التطبيق للتمتع بالعروض والمزايا الحصرية عن استخدامه.

دراسة الدخول في أنشطة تمويل قطاعات العمليات الطبية والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة

وكشف أن الشركة تدرس الدخول في تمويل العمليات الطبية مثل الولادة والقطاع السياحي والتعليم والطاقة المتجددة خلال الفترة الحالية، كما تعاقدت كونتكت مع شركة متخصصة في تمويل الجامعات والمدارس وتستهدف تمويل قطاع التعليم خلال شهر يونيو الجاري، بحد 250 ألف جنيه لكل عميل، وتدرس مضاعفة قيمة التمويل إلى 500 ألف جنيه. كما تدرس الشركة حاليًا تمويل صيانة الوحدات العقارية سواء من الداخل أو الخارج بحد أقصى 250 ألف جنيه.

اتجاه لمضاعفة تمويل الجامعات والمدارس إلى 500 ألف جنيه للعميل

ونوه إلى أن الشركة تخاطب خلال الفترة الحالية شركة المياه في الإسكندرية، وشركة مواسير مياه خاصة، لتمويل عمليات مد مواسير المياه، على أن يتم إضافة تكلفة التمويل شهريًّا على فاتورة مياه العميل.

إتمام الإجراءات النهائية لإطلاق وثائق التأمين الإلكتروني قريبًا

وقال إن الشركة تقدمت خلال الفترة الماضية أيضًا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب إطلاق وثائق التأمين الإلكتروني، وأنها في الإجراءات النهائية حاليًا.

وذكر أنه تم خلال الربع الأول إطلاق منتج لتمويل تشطيب الوحدات العقارية من سيراميك وأبواب ونوافذ وتم التعاقد مع أكثر من 600 تاجر حتى الآن، كما حصلت الشركة في الفترة الماضية على موافقة الرقابة المالية على تمويل صيانة السيارات ومصروفات عضويات الأندية والتأمين.

وتابع أن الشركة أطلقت النسخة المحدثة من موقع وتطبيق “كونتكت كارز دوت كوم” فى هيكل مستقل كأحدث الأذرع الاستثمارية وأحدث شركات المجموعة في الربع الأول من العام الحالي.

كما طورت الشركة تطبيقًا مخصصًا لتجار ووكلاء السيارات، تقدم كونتكت كارز من خلاله حزمة من الخدمات الرقمية المطورة مثل الخدمات الإعلانية والتسويقية ومزادات السيارات المستعملة والمعارض الافتراضية.

وأوضح زعتر أن نشاط المجموعة تأثر بصورة طفيفة بفيروس كورونا وأنه تم استغلال عام 2020 في الاستثمار بقوة في التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية على صعيد كل من خدمات التمويل الاستهلاكي والتأمين.

كما أضافت الشركة منتجات جديدة مثل تقسيط المجوهرات والملابس وسيارات الجولف والدراجات العادية والكهربائية وذلك بجانب برامج تقسيط الإلكترونيات والأثاث والسلع المعمرة ومستلزمات السيارات والتشطيب.

وأشار إلي أنه تم تجديد العلامة التجارية لمنتج التمويل الاستهلاكي من العلامة التجارية “جيت جو Getgo” إلى “كونتكت شوبينج Contact Shopping “ ، سعيًا للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وتشجيعًا للاستهلاك المحلي.

وذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت لجنة استشارية مع بداية العام الجاري، وتم انتخاب 6 شركات كممثلين هي “كونتكت للتمويل – بي تك – بريميوم – منصور للسيارات – درايف – كونتكت – برايم فينتك”.

انتخابات في نهاية أغسطس القادم لتأسيس اتحاد شركات التمويل الاستهلاكي

وأوضح أن دور اللجنة مخاطبة الهيئة في القوانين التي يتم إطلاقها والتحدث حول المشاكل التي تواجه شركات التمويل الاستهلاكي، كما سيتم تنظيم انتخابات في نهاية شهر أغسطس لتأسيس اتحاد خاص بشركات التمويل الاستهلاكي متوقعًا إطلاق الاتحاد خلال سبتمبر 2021.

وقررت اللجنة الإستشارية وضع رسوم لكل شركة بقيمة 50 ألف جنيه، وتم تسجيل 25 شركة حتى الآن، ويتم تجدديها سنويًّا بـ 30 ألف جنيه وذلك لتمويل الاتحاد، وتم فتح حساب في البنك التجاري الدولي، ويتم العمل مع الرقابة المالية في تلك الإجراءات حاليًا.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 114.77 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 93.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع مراعاة حقوق الأقلية.