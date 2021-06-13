مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا رغم تراجع قطاعي الطاقة والاتصالات

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي، ليصعد “العام” 0.38% إلى مستوى 6328.9 نقطة بالختام.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.29%، كما لحقه مؤشرا السوق الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.64% و0.61% على الترتيب.

وزادت السيولة المتداولة إلى 71.58 مليون دينار من 60.6 مليونا الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 474.95 مليون سهم من 368.99 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي.

ودعم الأداء الإيجابي للبورصة الكويتية الارتفاع شبه الجماعي لقطاعاتها بقيادة التأمين الذي صعد 1.63%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.42% و0.35% على الترتيب، واستقر قطاع منافع عند مستوياته المسجلة الخميس الماضي.

وجاء سهم “الرابطة” على رأس الرابحين الـ68 خلال الجلسة بصعود نسبته 12%، فيما تصدر سهم “فنادق الكويت” قائمة من 51 سهما سجلوا أداءا سلبيا بهبوطه 9.71%.

وكان سهم “الأهلي المتحد” الذي صعد بالختام 3.08% الأنشط خلال جلسة اليوم من حيث السيولة التي بلغت 12.9 مليون دينار.