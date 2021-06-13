سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.94% وتاسي يلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع قوي بنسبة 0.94% بعد إضافة 101.14 نقطة صعد بهم إلى مستوى 10897.47 نقطة ملامسا قمة سبتمبر 2014، بدعم من الأداء الإيجابي لأسهم السوق القيادية.

وتكبد المؤشر خسائر سوقية بملياري ريال بتراحع رأس المال السوقي للشركات المدرجة إلى 9.743 تريليون ريال من 9.745 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وزادت السيولة المتداولة إلى 14.433 مليار ريال من 14.302 مليارا الجلسة السابقة، كما تراجع حجم التداولات إلى 382.228 مليون سهما من 387.07 مليون سهم خلال جلسة الخميس الماضي.

وسيطر الأداء الإيجابي على 16 قطاع في السوق، بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية والاتصالات بصعودهما بنسبة 4.88% و2.72% على الترتيب، فيما تراجعت 5 قطاعات تصدرهم الأعلام والترفيه هابطا بنسبة 0.35%.

وتصدر سهم “بحر العرب” الذي ارتفع 9.98% قائمة الأسهم الرابحين وعددهم 116 سهما خلال الجلسة، فيما جاء “أسترا الصناعية” على رأس الخاسرين وعددهم 66 سهما بهبوطه 3.53%.

وكان سهم “جازادكو” الأنشط في أحجام التداول بعدد 19.88 مليون سهم، فيما استحوذ سهم “ذيب” على أعلى سيولة متداولة بقيمة 773.06 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضاً 236.26 نقطة، عند مستوى 23144.70 نقطة، بتداولات بلغت 45 مليون ريال.