مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 0.94% وسط مشتريات العرب والأجانب.. والتجاري الدولي يفقد 0.64%

فهد حسين – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.91%، مستقرا عند مستوى 9887.19 نقطة بالختام.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.64%، مغلقا عند مستوى 49.38 جنيه.

ولحق كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بالمؤشر الرئيسي متراجعان بنسبة 2.53% و 2.12% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.23 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 48.287 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 130 شركة مقابل ارتفاع 33 فقط، وسط استقرار أسعار 32 سهما.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين الأجانب مسجلين صافي بقيمة 98.92 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 97.81 مليون جنيه، مقابل 1.11 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.78 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 2.51 مليون جنيه، مقابل 730.67 ألف جنيه بيعي للمستثمرين الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع محققين صافي بقيمة 100.7 مليون جنيه، منها 89.41 مليون جنيه للمؤسسات، و11.29 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 93% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 5.12% والعرب على 1.87% بعد استبعاد الصفقات، كما سيطرت المؤسسات على 73.02% من تعاملات اليوم، مقابل 26.97% من نصيب الأفراد.