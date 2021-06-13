سيناريو تثبيت أسعار الفائدة الأرجح في اجتماع لجنة السياسة النقدية

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فهد حسين _ اتفق المحللون على سيناريو تثبيت لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس المقبل، أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي، مع احتمالات استمرار هذا المسار حتى نهاية 2021.
ويتوقع المحللون تسارع معدلات التضخم التي سجلت 4.8% بنهاية مايو، بداية من قراءة يونيو الجاري مع ظهور أثر زيادات أسعار السلع الأساسية عالميًّا على السوق، وتحرير أسعار الكهرباء وزيادة السجائر في يوليو، إلا أن هذه الزيادة لن تتخطى 9% في أسوأ الظروف، ما يسمح للمركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حفاظًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية على الأذون.
رضوى السويفي: التوقعات تتجه لاستقرار أسعار الفائدة حتى أكتوبر المقبل
أحمد حافظ: الإبقاء على مستويات أسعار الفائدة الحالية أقرب السيناريوهات
مونيت دوس: تثبيت أسعار الفائدة أقرب.. ومتوسط التضخم عند 6.8% حتى نهاية 2021
منى بدير: الخفض المحدود لأسعار الفائدة وارد بنهاية العام
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