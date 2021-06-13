نيفين جامع: مصر حريصة على التطبيق الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر التطبيق الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة الافريقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء.

وقالت جامع إن الوزارة تتابع عن كثب بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية لسكرتارية الاتفاقية في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، التي تتميز فيهما مصر بخبرات كبيرة.

جاء ذلك على خلال لقاء نفين جامع بوامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وذلك على هامش مشاركتهما بأعمال منتدى “وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو” المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة، مروراً بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، وتحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.

وأشارت جامع إلى توجيهات بتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية في المجالات التجارية والاقتصادية مشيرة الى ان زيارة السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لمصر مرتين خلال ٤ أشهر يعكس الدور المصري الكبير في تفعيل الاتفاقية.

وأوضحت الوزيرة أن المباحثات استعرضت أخر التطورات الخاصة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكذلك التحضير لاجتماع وزراء التجارة الأفارقة المزمع عقده خلال شهر يوليو المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي سيتناول آليات تفعيل التجارة في السلع بالإضافة إلى موضوعات خاصة بتبني بروتوكول خاص بتعزيز دور المرأة في التجارة وكذا آليات تسوية المدفوعات.

ولفتت إلى أهمية تفعيل الجهود الرامية لتعزيز استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاتفاقية.

وأشارت جامع إلى أهمية قيام الدول التي لم تصدق حتى حينه بالتصديق على الاتفاقية، وكذلك الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الأفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق.

وامكيلي ميني: مصر لاعب رئيسي في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.. و38 دولة صدقت على الاتفاقية

ومن جانبه أكد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن زيارته لمصر تعد الثانية في أقل من ٤ أشهر، حيث تأتي في إطار تقديره وتفهمه للجهود المصرية في تفعيل الاتفاقية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ برنامج عمل مكثف لمدة شهرين تضمن اجتماعات فنية في مجالات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والخدمات واستهدفت تفعيل الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.

وأكد أن عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية يبلغ حتي الأن 38 دولة، لافتاً ألى أنه يقوم خلال المرحلة الحالية بجولات مكثفة بالدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية للقيام بالتوضيحات الفنية اللازمة حتى يتسنى لها التوقيع على الاتفاقية.

ولفت إلى أن هناك توصيات من قمة رؤساء الدول الأفريقية بصياغة بروتوكول يشمل آليات خاصة بالمرأة والشباب في التجارة الأفريقية، حيث سيتم تقديم المقترحات الخاصة بالبروتوكول خلال القمة المقبلة لرؤساء الدول.