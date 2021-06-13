السيسي: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع باكستان لمكافحة الإرهاب والتطرف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور مع دولة باكستان إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم.

وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود المشتركة من اجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي أخذاً في الاعتبار تثمين مصر لدور باكستان قيادةً وشعباً كدولة محورية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسفير الباكستاني بالقاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، فضلاً عن برامج التدريب المشتركة والتي كان آخرها تدريب “حماة السماء- 1”.

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشاد نديم رازا رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة رئيس الجمهورية، فضلاً عن تحركاتها الواعية في محيطها الإقليمي، لتصبح محوراً للسياسة المتزنة الرشيدة في المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً في دورها الهام في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجهود إعادة إعمار غزة.

ومن جانبه نقل الفريق أول نديم رازا إلى السيسي تحيات كلٍ من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، مشدداً على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

طلب نقل تحياته إلى الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، مشيداً سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.