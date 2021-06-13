أسواق المال الإماراتية تكتسي بالأحمر والخسائر تلامس 5 مليارات درهم

فهد حسين – أغلقت أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الأحد، على تراجع جماعي مسجلة خسائر سوقية بنحو 4.806 مليارات درهم، بهبوط سوق أبوظبي المالي 0.21%، وتماسك سوق دبي عند مستواه المسجل بختام جلسة الخميس رغم خسارة 0.08 نقطة.

وهبط مؤشر سوق العاصمة الإماراتية إلى مستوى 6701.88 نقطة بعد تراجعه 0.21% ليكسر سلسلة ارتفاعات يومية استمرت خمس جلسات آخرها الخميس الماضي.

وتقلص حجم التداولات إلى 227.291 مليون سهما من 242.79 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما انحسرت السيولة إلى 1.355 مليار درهم من 1.45 مليارا بختام تداولات جلسة الخميس الماضي.

وضغط تراجع 4 قطاعات على المؤشر بقيادة السلع الاستهلاكية الذي هبط 1.46% وسط أداء سلبي لسهم أغذية الذي تراجع بدوره 1.62%، كما هبطت قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات المالية والطاقة بنسبة 0.81% و0.52% و0.32% بضغط من الأداء السلبي للقياديات.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بقيادة التأمين الذي صعد 3.9% تلاه الصناعة والعقارات بنسبة 2.94% و1.27% على الترتيب.

وتصدر سهم “الإمارات للتامين” قائمة الرابحين بصعوده 14.96%، فيما جاء سهم أسمنت الخليج على رأس الخاسرين هابطا 9.9%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” الذي هبط 0.82% على أعلى سيولة مسجلا 576.94 مليون درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “الدار العقارية” الذي ارتفع 1.31% بعد تداول 59.96 مليون سهما من أسهمه.

وتكبد سوق أبوظبي خسائر بقيمة 3.967 مليار درهم، بتراجع رأسمال الأسهم المدرجة إلى 951.428 مليار درهم بختام الجلسة من 955.395 مليارا الجلسة السابقة.

وفي سوق دبي المالي، فقد المؤشر 0.08 نقطة مستقرا عند مستوى الجلسة السابقة البالغ 2842.33 نقطة.

وتقلص حجم التداولات إلى 107.6 مليون سهم من 171.3 مليون سهما الجلسة السابقة، كما تقلصت السيولة إلى 124.44 مليون درهم من 245.27 مليون درهم بختام تداولات الخميس الماضي.

وارتفع قطاعا الاستثمار والخدمات المالية والعقارات فقط بنسبة 2.61% و0.55% على الترتيب، وسط تراجع بقية القطاعات بقيادة التأمين الذي هبط 1.12%، مع استقرار قطاع الصناعة.

وفقد سوق دبي المالي 839 مليون درهم من قيمته السوقية بتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 388.559 مليار درهم من 389.398 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم دبي للاستثمار قائمة الـ10 الرابحين خلال الجلسة بصعوده 3.61% مستحوذا على أعلى سيولة خلال الجلسة بقيمة 34.99 مليون درهم، فيما جاء سهم ” الإستشارات المالية الدولية” الذي تراجع 9.39% على رأس الـ19 الخاسرين.

وكان سهم الاتحاد العقارية الذي هبط 0.72% الأنشط خلال تداولات اليوم مقتنصا 24.28 مليون سهما من إجمالي التداولات.