الشربيني في حوار مع دوت الخليج: IDH تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه خلال 2021

إسلام فضل _ قالت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH، إن الشركة تخطط لضخ استثمارت خلال عام 2021 بنحو 300 مليون جنيه.

وأضافت في حوار مع جريدة «دوت الخليج»، إن الاستثمارات الجديدة ستوجه لافتتاح فروع بالسوق المصرية، وتحديث الفروع العاملة حاليًا وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا من أجل دعم كفاءة الخدمات الطبية التي يتم توفيرها.

خطة لافتتاح 19 فرعًا للمعامل في مصر خلال 7 أشهر

ولفتت الشربيني إلى أن الشركة ضخت استثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري في مصر بنحو 35 إلى 40 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها افتتحت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي نحو 16 فرعًا لمعامل المختبر والبرج، وتخطط لافتتاح نحو 19 فرعًا قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن الشركة لديها خطة لتدشين من 30 إلى 35 فرعًا سنويًّا.

وذكرت أنها تستهدف التوسع أيضًا في قطاع الأشعة «البرج سكان» من خلال افتتاح فرع جديد في الميرغني خلال شهر يونيو الجاري، ثم 3 أفرع أخرى في محيط القاهرة قبل نهاية النصف الأول من 2022، والوصول إلى 6 أفرع متخصصة في الأشعة.

فيروس كورونا أثر على التوسعات في قطاع الأشعة

وأوضحت أن الشركة كانت تخطط للانتهاء من افتتاح 4 أفرع للأشعة خلال عام 2021، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على الخطة بسبب توقيتات الحظر.

ويتبع شركة «IDH» معمل «MegaLab» المركزي للتحاليل الطبية، بقدرة استيعابية أكثر من 20 ألف تحليل في الساعة.

الشركة تجري أكثر من 30 مليون تحليل وتخدم نحو 7 ملايين مريض سنويًّا

أضافت الدكتورة هند الشربيني أن الشركة تجري أكثر من 30 مليون تحليل وتخدم أكثر من 7 ملايين مريض سنويًّا من خلال فروعها المنتشرة في مصر والسودان ونيجيريا والأردن، ويبلغ عدد الفروع في الـ 4 دول أكثر من 480 فرعًا، منها 430 فرعًا في مصر وحدها.

وأكدت أن الشركة تستهدف تقديم خدمات جديدة في قطاع الأشعة خلال العام الجاري، كما تسعى إلى زيادة عدد التحاليل البالغة 2000 يوميًّا خلال الفترات المقبلة، مشيرة إلى أن الميزة التنافسية لشركتها في الأسواق الـ 4 التي تعمل بها تأتي من الالتزام بالجودة وتوفير أفضل الخدمات.

فرص الاستثمار بدول إفريقيا واعدة جدًّا

وأشارت إلى أن الشركة حصلت في نهاية شهر مايو الماضي على حزمة تمويلية بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية مدتها 8 سنوات، لتمويل خطط نمو الشركة عبر الأسواق الحالية والدخول في أسواق جديدة بهدف التوسع في تقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة في الأسواق الناشئة ذات معدلات نمو مرتفعة وتوفير خدمات طبية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها الحالي في الأردن ونيجيرياوالسودان، كما أن الشركة تدرس صفقات استحواذ جديدة في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وقالت إن «IDH» أصبحت أول شركة مصرية في قطاع الرعاية الصحية تحظى بالقيد المزدوج في البورصة المصرية وبورصة لندن، عقب نجاح عملية الطرح العام لأسهمها في بورصة لندن عام 2015، لتكون أول شركة مصرية في مجال الرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن.

وأضافت أن عملية القيد ستساهم في ترسيخ رؤية الشركة وتعزيز مكانتها في السوق المصري، فضلاً عن تنويع قاعدة المستثمرين مع دخول مؤسسات وأفراد لديهم رغبة الاستثمار من خلال البورصة المصرية في هيكل ملكية الشركة، بالإضافة للمستثمرين الدوليين في الأسواق الناشئة، مما يساهم في تحسين السيولة وزيادة حجم التعامل على الأسهم.

أضافت أنه منذ الطرح الأولي لأسهم الشركة في بورصة لندن خلال 2015، كان الهدف تقديم فرصة متميزة للمستثمرين للاستفادة من أسواق الرعاية الصحية سريعة النمو، متوقعة أن تستمر IDH في الأداء القوي عام 2021 وذلك بناء على توسعاتها القائمة وزيادة عدد الفروع في الدول التي تعمل بها، موضحة أن خطة النمو المستقبلي للشركة يدعمها مركزها المالي القوي والأرصدة النقدية لدى الشركة والتي تتعدى المليار جنيه.

التحول الرقمي لمواجهة فيروس كورونا

أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة IDH أنه في بداية فيروس كورونا في مصر بدأ يظهر تراجع في الإيرادات بسبب تخوف المواطنين من زيارة فروع معامل التحاليل والأشعة، وذلك في البداية فقط، مضيفة أن الشركة بدأت في وضع خطة للتحول الرقمي بشكل كامل لتخطي تلك الأزمة، وتعاملت بشكل فعّال وسريع مع هذا الظرف وقامت بتوسيع نطاق خدمات المكالمات والمتابعة المنزلية في كل من مصر والأردن، ومن خلالها تمكن المرضى من إجراء الاختبارات في منازلهم دون الحاجة لزيارة المعامل.

وذكرت أن الشركة قامت بطرح التطبيق الإلكتروني الخاص بها، وإرسال نتائج التحاليل والأشعة عبر رسائل المحمول، وزيادة القدرة الاستيعابية للكول سنتر عبر زيادة عدد الموظفين، مشيرة إلى أن الأبلكيشن ساهم في تخفيف الضغط على الكول السنتر لأنه ضم قاعدة كبيرة من العملاء.

كما طرحت الشركة الزيارات المنزلية للعملاء التي تبلغ حاليًا 5 آلاف زيارة يوميًّا، وتمثل 23% من الإيرادات حالياً، والتي كانت تمثل 10% من الإيرادات قبل ظهور فيروس كورونا، موضحة أنه تم طرح الزيارة في بداية الفيروس مجانًا للعملاء والذي أسهم في إقبال العملاء على تلك الخدمة بشكل كبير.

وأكدت أن عودة ارتفاع إيرادات الشركة من جديد بعد طرح المنتجات الرقمية يعكس قوة ومرونة الشركة في التعامل مع الظروف المختلفة، كما يعكس ذلك علاقتها أيضًا مع العملاء، لتواجدها في السوق المصرية منذ 40 عامًا.

وكشفت أن الشركة تستهدف نموًّا في الإيرادات خلال عام 2021 نحو 20%، وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 339 مليون جنيه، مقابل 102 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 230%.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 126% لتسجل 1.13 مليار جنيه، مقارنة بـ 500 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وقالت الدكتورة هند الشربيني، إن إجراء الاختبارات الشخصية للعملاء قد ارتفع بنسبة 32% حيث وصل إلى 8.1 مليون اختبار لـ 2.4 مليون عميل خلال الربع الأول من العام الجاري، وتقوم الشركة بإجراء أكثر من 30 مليون اختبار سنويًّا.

وأشارت إلى أن حصة الشركة من سوق شبكات المعامل الخاصة بمصر يتجاوز الـ 50% حتى الآن، وعلى مستوى الأشعة تستحوذ أيضًا على نفس النسبة.

وأكدت أن الانتهاء من جائحة فيروس كورونا في مصر لن يؤثر على الإيرادات، وذلك بسبب زيادة وعي المواطنين بالحفاظ على صحتهم وبالتالي سيكون لديهم اهتمام مستمر بإجراء الأشعة وتحاليل للاطمئنان، قائلة: «فيروس كورونا كان جرس إنذار للناس ولا بد أن يتابعوا حالتهم الصحية باستمرار

توسعات IDH في نيجيريا والأردن والسودان

وعلى مستوى الأعمال فى نيجيريا، ذكرت الشربيني، أنه تم الاستحواذ على مركز أيكوا إسكان في 2018 وتم تغيير اسمه إلى أيكوا لاب، وتم تطوير البينة الرقمية للفروع وتحديث الأجهزة التشخيصية في الـ 12 فرعًا، موضحة أن الشركة تخطط لافتتاح فروع جديدة في نيجيريا خلال الربع الرابع من العام الجاري وذلك ضمن الخطة التوسعية.

وأكدت أن الشركة واجهت عدداً من التحديات في بداية العمل في نيجيريا وعلى الرغم من ذلك رأت الشركة إمكانات كبيرة بها، حيث أنها أكبرالدول الإفريقية ولكن جودة خدمات التشخيص والتحاليل الطبية بها منخفضة نسبياً، لذا عملت الشركة مع شركاء على الأرض وقامت بتجديدالمرافق والأجهزة وتدريب العاملين هناك، حيث أن الموارد البشرية تأتي على رأس أولويات الشركة.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة IDH إن فرص الاستثمار بدول إفريقيا واعدة جدًّا.

وتابعت أن IDH تمتلك نحو 20 فرعًا في الأردن، وتم إعادة تطوريها بشكل كبير خلال العامين الماضيين، كما سيتم افتتاح فرع جديد في شهر يونيو الجاري، موضحة أن الشركة لا تستهدف افتتاح أفرع كثيرة في الأردن لأنها بلد صغير.

وأشارت إلى أن نسبة مساهمة السودان في الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 0.6%، وذلك نتيجة الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه السوداني، متوقعة تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.

وتوقعت أن تشهد البورصة المصرية طرح عدد من شركات الرعاية خلال السنوات المقبلة، نتيجة اهتمام عدد من المستثمرين الأجانب والمحليين بذلك القطاع منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مما سيساهم في تطوير القطاع بشكل كبير.

يذكر أنه تم بدء التداول على أسهم «IDH» في البورصة المصرية يوم 20 مايو الماضي دون إصدار أي أسهم جديدة، إذ قامت بقيد 5% من أسهمها للتداول الحر في البداية (ما يعادل 30 مليون سهم) مقيدة بالجنيه المصري والنسبة في ازدياد، بحيث يكون هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا في بورصة لندن بالدولار.

ولعبت كل من المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال دور مستشار «IDH» في عملية القيد المزدوج بالبورصة المصرية، بينما تولى دور المستشار القانوني كل من مكاتب كليفورد تشانس وأوجيير ووايت أند كايس.

وتأسست شركة IDH في عام 2008، وفي عام 2015 أتمت المجموعة المالية هيرميس عملية طرح أسهم شركة «التشخيص المتكاملة القابضة» في بورصة لندن بقيمة 290 مليون دولار، عبر طرح ما يعادل 43.5% من أسهمها، وتولت «هيرميس» آنذاك دور المنسق الدولي المشترك ومسؤول التغطية للصفقة، التي كانت أول طرح عام أولي لشركة مصرية عاملة بقطاع الرعاية الصحية في بورصة لندن للأوراق المالية.