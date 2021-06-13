أردوغان: تركيا زادت اتفاق مبادلة العملات مع الصين إلى 6 مليارات دولار

– قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى ستة مليارات دولار من 2.4 مليار في خطوة قد تعزز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.

هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي 75 بالمئة العام الماضي، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات.

وقال أردوغان قبيل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي “أنجزنا اتفاقا مهما للغاية مع الصين حديثا، وهي بلد مهم للغاية ومن أكبر شركائنا التجاريين.

“كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار. الآن أبرمنا اتفاقا جديدا بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى ستة مليارات دولار.”

استنزفت احتياطيات البنك المركزي المصري من جراء سياسة انتهجت في 2019و2020 باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة. وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية.

وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة جديدة لكنها لم تحصل إلا على القليل. وخففت زيادات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر الضغوط الاقتصادية لفترة وجيزة، لكن الليرة لامست منخفضا جديدا في وقت سابق هذا الشهر.

وفي يونيوالماضي، قال البنك المركزي المصري إنه استخدم تسهيل التمويل الذي لديه باليوان الصيني للمرة الأولى بموجب اتفاق مبادلة سابق مع بنك الشعب الصيني.

وانتقد أردوغان من قال إنهم يصرون على أن الاحتياطيات التركية تتراجع وقال إن الاتفاق الجديد مع الصين “أجهض لعبتهم هذه”.