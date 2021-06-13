بيتابس مصر تحصد جائزة أفضل مزود لحلول الدفع الرقمية من Entrepreneur Middle East

دوت الخليج – أعلنت شركة «بيتابس مصر» عن حصولها على جائزة “أفضل مزود لحلول الدفع الرقمية” خلال فعاليات حفل توزيع جوائز “Leaders in Fintech Awards 2021″، والذي نظمته مجلة “Entrepreneur Middle East”، والتي يتم منحها لرواد الأعمال والمؤسسات التي تساهم في إحداث “تغيير جذري بمستقبل صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية”.

ووفق بيان للشركة، يهدف هذا الحدث، الذي أقيم بفندق سوفيتيل ذا أوبليسك بدبي، إلى منح الجوائز للحلول المبتكرة لتكنولوجيا الخدمات المالية، والبنوك الرقمية، والخدمات الحكومية الإلكترونية، وحلول تكنولوجيا خدمات التأمين، وحلول الدفع الإلكتروني، ومنصات التقسيط وغيرها من الاستخدامات للخدمات التكنولوجية المتطورة.

وشهد الحفل، الذي حضره قادة قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية وأصحاب الرؤى والرؤساء التنفيذيين ومؤسسي أبرز العلامات التجارية العالمية بالمنطقة تكريم المؤسسات العاملة بمجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشركة «بيتابس مصر»، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، بدأت عملياتها في السوق المصرية قبل عام ونصف العام.

ويقوم نموذج أعمال الشركة على توفير حلول آمنة للدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن التعاون مع أبرز العلامات التجارية المصرية، بالإضافة إلى الاعتماد على منصة معالجة المدفوعات العالمية «PayTabs PT» الإصدار 2.0.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بيتابس» العالمية، عبد العزيز الجوف، إن هذه الجائزة تعكس الجهود المبذولة من فريق العمل في السوق المصرية.

وأعرب عن تقديره للشريك الاستراتيجي المجموعة المالية هيرميس وآلاف التجار في مصر ممن أتاحوا الفرصة لتوسيع أنشطة الشركة بمجال الدفع الرقمي في منطقة شمال إفريقيا.

ومن جانبه، قال هاني سليمان، المدير العام لشركة «بيتابس مصر»، إنها تتطلع إلى أن تكون أحد أبرز المساهمين في تعزيز الشمول المالي في مصر.

وأكد أن التعاون بين شركة «بيتابس» العالمية والمجموعة المالية هيرميس سيساهم في ترسيخ مكانة بيتابس مصر “كأحد أفضل مزودي الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تشجيع الشركة على مواصلة تطوير الحلول الابتكارية”.

وشركة بيتابس، المتخصصة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات، أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

واستهلت بيتابس أولى تعاملاتها عبر بوابة الدفع في يونيو 2014، علمًا بأن الشركة تنفذ تعاملاتها حاليًا بالعديد من العملات العالمية، وذلك بشكل آمن، وفق بيان للشركة.

وتستخدم الشركة أداة تعرف باسم وحدات API لتقديم حلول دفع فعالة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة يعملون في 49 قطاعًا مختلفًا، مما يتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية بسهولة.

وتقدم بيتابس خدمات الفواتير إلكترونيًا، بما يساهم في تقديم تجربة سهلة لإصدار الفواتير لعملائها، حيث يمكنهم إتمام مدفوعاتهم من خلال مسح رمز QR Code أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت عمليات بيتابس بدعم من مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) ثم باستثمارات خاصة سعودية، وخلال هذه الفترة نجحت الشركة في بتطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني، ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير.

وفي أبريل 2021، أطلقت الشركة “PT Touch”، وهو أول الحلول الإلكترونية لنقاط البيع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يعمل على تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكتروني (POS).

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر.