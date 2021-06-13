وفد استثماري سعودي يزور مصر لعقد اجتماعات اللجنة التجارية ومجلس الأعمال المشترك

دوت الخليج – استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمطار القاهرة مساء اليوم الأحد، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ليترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة 17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

ووفق بيان الوزارة، فمن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بوزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيجري الوزير السعودي عددا من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة المصرية.

وقال البيان إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزخم الكبير الذي يشهده التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة وبصفة خاصة التعاون التجاري لا سيما وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى 5.5 مليار دولار عام 2020.

وشارك في مراسم الاستقبال: السفير اسامة بن احمد نقلي، سفير السعودية لدى مصر، والسفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والمستشار تجاري، أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري المصري بجدة.