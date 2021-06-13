صندوق النقد: نبحث خيارات لتخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة

وكالات – قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إنه سيعمل مع الأعضاء على إيجاد سبل لتخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات الطوارئ بالصندوق لصالح الدول الفقيرة.

وقالت رئيسة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، في بيان، إن زيادة حقوق السحب الخاصة إلى 650 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق، سيساعد في دعم الاحتياطيات العالمية وسيتيح للدول تمويل الإجراءات المالية الضرورية للتعافي من الوباء.

وأضافت جورجيفا أنها ستعمل مع أعضاء الصندوق في الشهور المقبلة على تحديد سبل إسهامهم في توجيه حقوق السحب أو استخدام قروض للوصول إلى هدف تخصيص مئة مليار دولار للدول الأشد فقرا.