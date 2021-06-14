إيلون ماسك: تسلا قد تستأنف قبول بتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها مرة أخرى

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وكالات – قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يوم الأحد إنها ستستأنف قبول بتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها بمجرد أن تتأكد بوجود استخدام معقول للطاقة النظيفة من قبل المعدنين بنحو 50% من إجمالي عمليات التعدين.
وكان ماسك يرد على تعليقات ماجدا ويرزيكا، الرئيس التنفيذي لمدير الأصول الجنوب إفريقي Sygnia، والذي قال إن تغريدات ماسك على أسعار البيتكوين كانت “تلاعبًا بالسوق” وكان من المفترض أن تؤدي إلى تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وفي فبراير الماضي، كشفت تسلا في ملف SEC أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، وقالت إنها ستبدأ في قبول البيتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها، ولكن تراجعت الشركة عن ذلك في منتصف مايو الماضي بسبب مخاوف بشأن عمليات التعدين والتي تستهلك طاقة كبيرة وتأثيرها على البيئة.
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