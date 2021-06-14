دبي الإسلامي يعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية لأجل 5 سنوات

العربية نت _ أفادت وثيقة اليوم الاثنين، بأن بنك دبي الإسلامي عين بنوكا لترتيب طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، من المقرر أن يرتب بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءاً اليوم.

وسيعقب ذلك إصدار بالحجم القياسي، والذي عادة لا يقل عن 500 مليون دولار، بناء على أوضاع السوق.

وكان بنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية بالإمارات، أصدر صكوكاً إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار الأميركي في أبريل بسعر استرشادي عند ما بين 3.625% و3.75%.